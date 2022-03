Odrobili zaległości i mają szanse na rozstawienie

Przed sezonem wydawało się, że Gwardia z marszu stanie się jednym z głównych kandydatów do awansu. Zespół zasilili zawodnicy z PlusLigi, którzy na zapleczu mieli dominować. Gra drużyny pozostawiała jednak sporo do życzenia. Zamiast walki o pierwsze miejsce, wrocławianie ugrzęźli w rywalizacji o jak najlepszą lokatę w fazie play-off, nie będąc nawet pewnym miejsca do drugiej części zmagań.

W czwartek Gwardia zrobiła swoje i pokonała ZAKSĘ Strzelce Opolskie. To nie uchroniło jednak Rainera Vassiljeva od utraty pracy. Jego miejsce zajął Krzysztof Stelmach. Doświadczony trener wie, jak osiągać sukcesy na zapleczu. Debiut w nowych barwach wyszedł mu bardzo dobrze. Gwardia pokonała bowiem Polski Cukier Avię Świdnik - jednego z najważniejszych konkurentów w walce o ostateczne miejsce w tabeli.

Dzięki dwóm zwycięstwom ekipa z Wrocławia wróciła do gry o rozstawienie. Do czwartego KPS-u Siedlce "Gwardziści" tracą punkt, ale mają jeden mecz mniej. Dla wrocławian zagrali inni, bo oprócz jednej porażki KPS-u punkty potracili też gracze Lechii Tomaszów Mazowiecki i KRISPOL-u Września.

W czołówce bez zmian

Nie zmienia się natomiast różnica między najlepszymi drużynami. BBTS Bielsko-Biała stracił wprawdzie "oczko" z Lechią, ale i MKS nie zdobył kompletu punktów w meczu AZS-em AGH Kraków. Trochę oddechu złapał BKS Visła Proline Bydgoszcz. To podopieczni Marcina Ogonowskiego pokonali siedlczan, dzięki czemu umocnili się na trzecim miejscu.



Wyniki:

Środa:

Olimpia Sulęcin - SPS Chrobry Głogów 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)

Czwartek:

BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2 (25:22, 26:28, 25:22, 21:25, 15:10)

ZAKSA Strzelce Opolskie - Chemeko-System Gwardia Wrocław 0:3 (26:28, 20:25, 19:25)

Mickiewicz Kluczbork - Exact Systems Norwid Częstochowa 2:3 (22:25, 18:25, 25:21, 25:16, 9:15)

Piątek:

BKS Visła Proline Bydgoszcz - KPS Siedlce 3:1 (25:17, 23:25, 25:14, 25:23)

Sobota:

Chemeko-System Gwardia Wrocław - Polski Cukier Aviaa Świdnik 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 25:20)

Legiaa Warszawa - ZAKSA Strzelce Opolskie 3:0 (25:14, 25:20, 25:14)

KRISPOL Września - Olimpia Sulęcin 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:12)

MKS Będzin - AZS AGH Kraków 3:2 (23:25, 21:25, 25:15, 25:18, 15:12)

Niedziela:

SPS Chrobry Głogów - KPS Siedlce 0:3 (27:29, 21:25, 22:25)



Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):

1. BBTS Bielsko-Biała - 59 punktów (25)

2. MKS Będzin - 52 punkty (24)

3. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 48 punktów (24)

4. KPS Siedlce - 46 punktów (25)

5. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 45 punktów (24)

6. KRISPOL Września - 44 punkty (25)

7. Lechia Tomaszów Mazowiecki - 43 punkty (24)

8. Polski Cukier Avia Świdnik - 41 punktów (25)

9. AZS AGH Kraków - 37 punktów (25)

10. Legia Warszawa - 37 punktów (25)

11. Exact Systems Norwid Częstochowa - 32 punktów (24)

12. Mickiewicz Kluczbork - 27 punktów (24)

14. SPS Chrobry Głogów - 24 punkty (24)

13. Olimpia Sulęcin - 23 punkty (24)

15. ZAKSA Strzelce Opolskie - 17 punktów (25)

16. SMS PZPS Spała - 10 punktów (23)