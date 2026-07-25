Odeszła z kadry Lavariniego. Ujawnia ws. końca kariery, decyzja już zapadła

Reprezentacja Polski kobiet wraz z zakończeniem paryskich igrzysk olimpijskich rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii. Francuski turniej okazał się ostatnim w koszulce z biało-czerwoną flagą dla Joanny Wołosz. Gwiazda postanowiła skupić się tylko i wyłącznie na ligowej siatkówce, gdzie dalej odnosi sukcesy. Na Półwyspie Apenińskim na 36-latkę oraz koleżanki z Imoco Conegliano wciąż nie ma mocnych. Do pełni szczęścia rozgrywającej w tym roku zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów.

Lepszy po tie-breaku w boju o finał okazał się VakifBank, czyli późniejszy triumfator. "Ta porażka nas dobiła. Staram się o niej nie myśleć, bo za każdym razem, kiedy wracam do tego półfinału, emocje niezdrowo rosną. Wspominałam koleżankom, że to chyba będzie ten mecz, który w kategorii największej klubowej przegranej zastąpi finał z Novarą w Lidze Mistrzyń w Berlinie. Plułyśmy sobie przez niego w brodę przez ostatnie lata, teraz będzie tak samo z tym półfinałem" - powiedziała Joanna Wołosz w rozmowie ze "sport.tvp.pl".

Ukraiński siatkarz wprost o Polsce. Wierzy w sensację

Joanna Wołosz wciąż zachwyca we Włoszech. To w tym kraju chce skończyć karierę

Sama rozgrywająca nie mogła mieć do siebie pretensji. Znów została najlepszą zawodniczką całych zmagań na swojej pozycji. Dlatego nic dziwnego, iż działacze nie wyobrażali sobie odejścia gwiazdy wraz z zakończeniem sezonu. "Zastanawiałam się, jaką drogę wybrać. Rozmowy w temacie przedłużenia rozpoczęliśmy w grudniu. Nie ukrywam, że towarzyszyły mi myśli, że może to ostatni moment, by coś zmienić" - zaznaczyła w dalszej części wywiadu podsumowującego kampanię.

"Kusiła cię Turcja?" - zapytała się Sara Kalisz. "Na ten moment nie" - odpowiedziała Polka. I przy okazji postanowiła otworzyć się w temacie dalszej sportowej przyszłości. "Stwierdziłam finalnie, że to może być fajne przedłużyć jeszcze kontrakt i skończyć karierę w Imoco. Poszłam w tę stronę". Ostatni mecz nasza rodaczka prawdopodobnie rozegra zatem na Półwyspie Apenińskim. Nie wiadomo natomiast kiedy dokładnie. Póki co nie zanosi się na prędkie pożegnanie, choćby z racji prezentowanego przez 36-latkę poziomu.

Wybór Polki na najlepszą rozgrywającą Ligi Mistrzyń nie wziął się znikąd. Do tego wciąż wraz z koleżankami nie przestaje dominować w krajowych zmaganiach. Imoco Conegliano ma już osiem tytułów z rzędu i liczba ta rośnie z roku na rok.

Joanna Wołosz w czasie meczu Polska - Turcja volleyballworld.com materiały prasowe

Joanna Wołosz volleyballworld.com materiały prasowe

Joanna Wołosz Foto Olimpik AFP





Nikola Grbić: Ukraina nie jest na poziomie Włoch, USA czy Japonii, ale nie możemy jej nie doceniać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport