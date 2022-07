Obrońcy tytułu za burtą Ligi Narodów! Znamy potencjalnych rywali Polaków

Amerykanie odrabiają straty. Dobra postawa Toreya Defalco

Brazylijczycy nie dali rady. Amerykanie w półfinale

Turniej Ligi Narodów w Bolonii przyniósł kilka kolejnych nowinek, na które wpadli działacze FIVB. Zmienił się m.in. kolor boiska. Do tego doszły nowe zasady przerw na żądanie trenerów. Mają do dyspozycji dwie - jedną mogą wykorzystać przed przerwą techniczną, drugą po niej . Nowością, na którą narzekał m.in. trener reprezentacji Polski Nikola Grbić , są także wywiady ze szkoleniowcami przed trzecim setem.

Amerykanie trzeciego seta rozpoczęli z nowym atakującym: Ensinga zastąpił Kyle Russell . Ponownie to drużyna z Ameryki Południowej była na czele. Rozgrywający Bruno Rezende coraz częściej korzystał z usług środkowych, ale Amerykanie w końcu znaleźli sposób na zablokowanie Leala. Po chwili asem serwisowym popisał się Micah Christenson , który doprowadził do remisu 16:16. Końcówka stała pod znakiem efektownej wymiany ciosów, którą lepiej wytrzymali Amerykanie. Przepychankę na siatce wygrał Defalco i jego zespół wygrał 25:23.

Rozpędzeni zawodnicy z USA znakomicie rozpoczęli czwartą partię. Szybko objęli prowadzenie 7:1. Był to przede wszystkim efekt błędów rywali w ataku, za co zmianą zapłacili Darlan oraz Rezende. Po drugiej stronie dobrze radził sobie Kyle Russell. Z czasem Amerykanie zaczęli jednak częściej się mylić i ich przewaga stopniała do zaledwie punktu. W trudnych sytuacjach ważne akcje na lewym skrzydle kończył jednak Defalco i to jego drużyna wywalczyła awans do półfinału. Ostatniego seta wygrała 25:17.