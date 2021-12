Obrońcy tytułu nie zawiedli. Świetne otwarcie polskiego klubu w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb Siatkówka

Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle znów wygrywa w Lidze Mistrzów. Na razie do powtórki z ubiegłego sezonu bardzo daleko, ale triumfator poprzednich rozgrywek na inaugurację europejskich pucharów wygrał 3:0 z OK Merkur Maribor. Klub ze Słowenii nie sprawił polskiej drużynie tak dużych problemów, jak regularnie robi to reprezentacja tego kraju.

