Obrażał Polaków, znów o sobie przypomniał. Rosyjski skandalista uderza, wmieszał we wszystko Leona

Trudno wskazać siatkarza, który częściej obrażał Polskę niż Aleksiej Spiridonow. Pierwszym poważnym wybrykiem było "strzelanie" do polskich kibiców z wyimaginowanej broni w trakcie mistrzostw świata w 2014 r., a także oplucie jednego z fanów. Wówczas został za to ukarany dwoma meczami dyskwalifikacji.

W kolejnych latach Spiridonow potrafił nagrać, jak wyrzuca koszulkę polskiej kadry do śmieci, a także wulgarnie obrażać Karola Kłosa, Andrzeja Wronę czy Bartosza Kurka. Obelgi kierował zresztą do wszystkich Polaków.

"Cały polski naród to szumowiny. Nawet nie chcę na nich zwracać uwagi. Mam ponad pięć tysięcy zablokowanych Polaków na portalach społecznościowych. Tacy są prawdziwi naziści" - opowiadał w rosyjskich mediach.

Rosjanin kiedyś "strzelał" do Polaków. Dziś nawet nie chce grać w Rosji

W ostatnich latach prowokacji Spiridonowa było mniej. Sam siatkarz był zresztą z daleka od siatkówki na najwyższym poziomie. W przeszłości grał w kadrze i mocnych klubach, od sezonu 2019/2020 występował zaś na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w zespołach z Kataru.

Teraz jednak rosyjski skandalista postanowił o sobie przypomnieć. Pojawił się w jednym z rosyjskich podcastów, prowadzonym przez Antona Ponkraszowa, medalistę igrzysk olimpijskich w koszykówce.

W trakcie rozmowy cytowanej w rosyjskich mediach Spiridonow przyznał, że chociaż od 2025 r. pozostaje bez klubu, nie ma zamiaru przyjmować oferty z Rosji. Jak zaznaczył, przede wszystkim z powodu tego, jak w jego kraju traktuje się rodzimych zawodników.

"Jeśli dostanę ofertę kontraktu w Rosji, to go nie podpiszę. Może przejdę na emeryturę. W końcu mam 37 lat, już nie jestem młody. Mógłbym wrócić na przykład do Kataru, ale nie do Rosji, gdzie trenerzy i menedżerowie traktują zawodników bez szacunku. W Rosji wszystkie kluby całują zagranicznych zawodników w d... (...) A winni są zawsze Rosjanie" - twierdzi siatkarz.

Jak w Rosji traktuje się siatkarzy? Aleksiej Spiridonow podał przykład Wilfredo Leona

Dla kontrastu podał przykład Zenitu Kazań, w którym występował dwukrotnie - w latach 2014-2016 i w sezonie 2018/2019. Trafił tam pod skrzydła Władimira Alekny, z którym wcześniej pokłócił się w reprezentacji Rosji - trener wyrzucił go z kadry za wielokrotne naruszenie dyscypliny.

Pamiętał o naszej sytuacji, ale potrzebował mojej pracy. Całe życie ciężko pracowałem, nigdy nie narzekałem. I przez trzy lata wspólnej pracy nie mieliśmy ani jednego nieporozumienia. Ale powiem ci jedno: Alekno tak samo jechał po wszystkich, rozumiesz? Nawet najlepszy siatkarz świata, Leon, dostał tam po tyłku

Rosjanin podał przykład Wilfredo Leona, który był w Zenicie największą gwiazdą. Spiridonow był jego klubowym kolegą, ale później, gdy pochodzący z Kuby przyjmujący dołączył do reprezentacji Polski, i jego Rosjanin wziął na cel. "Jakim on jest Polakiem?" - pytał w wypowiedzi dla "Sport-Expressu".

Rosyjska liga siatkówki słabnie. "Polska i Włochy są teraz ciekawsze"

W swoim najnowszym wywiadzie Spiridonow opowiedział również o swoim niesportowym trybie życia sprzed lat, gdy skupiał się nie tylko na treningach, ale również alkoholu i imprezowaniu. Przy okazji takich historii zdobył się jednak również na refleksję w sprawie siły rosyjskiej ligi. I tym razem akurat docenił Polskę, a konkretnie PlusLigę.

"Wracałem rano z klubu. Wiecie, jak to jest, kiedy masz 20 lat. Idziesz siusiu i wracasz do normy. W tamtym momencie byłem prawdopodobnie jednym z najlepszych atakujących w lidze. A nasza liga była uważana za najlepszą na świecie. To już chyba nie jest już aktualne, bo czołowi zagraniczni zawodnicy przestali tu przyjeżdżać. Polska i Włochy są teraz prawdopodobnie ciekawsze" - przyznaje Spiridonow.

Warto przypomnieć, że rosyjskie zespoły narodowe i klubowe po agresji państwa Władimira Putina na Ukrainę zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek. Dopiero niedawno zezwolono na powrót do rywalizacji rosyjskich drużyn młodzieżowych, co zresztą wywołało protesty Ukraińców. W rosyjskich klubach wciąż grają jednak obcokrajowcy, jak np. mistrz świata z Włoch Yuri Romano czy Amerykanin Micah Ma'a.

37-letni Spiridonow występuje na pozycji przyjmującego. Jego największe sukcesy to dwa triumfy z reprezentacją w Lidze Narodów i mistrzostwo Europy z 2013 r. Z Zenitem dwa razy wygrał Ligę Mistrzów.

Aleksiej Spiridonow Sylwia Dabrowa/Polska Press/East News East News

Aleksiej Spiridonow wielokrotnie obrażał Polskę i Polaków Piotr Matusewicz / Piotr Hukalo East News

Wilfredo Leon występował ze Spiridonowem w Zenicie Kazań Artur Barbarowski East News

