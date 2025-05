Bogdanka LUK Lublin najpierw sięgnęła po Puchar Challenge, a niezwykle udany dla siebie sezon zwieńczyła wywalczeniem pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. Wilfredo Leon i spółka w finałowej potyczce z Aluron CMC Wartą Zawiercie toczonej do trzech zwycięstw potrzebowali czterech spotkań, by przypieczętować triumf - "kropkę nad i" postawili w sobotę 10 maja przed własną publicznością.

Przed startem rozgrywek kibice i eksperci nie typowali podopiecznych Massimo Bottiego jako kandydatów do złota, o czym zresztą mówił włoski trener siatkarzy Bogdanki. Ci jednak sprawili ogromną niespodziankę i na końcówkę sezonu przygotowali kapitalną formę, na co w rozmowie z plusliga.pl zwrócił uwagę Flynnian McCarthy.

"Wszystko ułożyło się dla nas perfekcyjnie w tej końcówce sezonu. Bardzo ciężko pracowaliśmy przez całe rozgrywki, żeby dotrzeć do najważniejszego momentu i być właśnie wtedy w najlepszej formie. Myślę, że to jest coś, co właśnie zrobiliśmy i pokazaliśmy w końcówce sezonu naszą najlepszą siatkówkę. Uważam, że ciężka praca jaką wykonaliśmy przez te wszystkie miesiące, opłaciła się i została wynagrodzona właśnie w finałowych meczach" - powiedział.

PlusLiga. Flynnian McCarthy wprost o grze w Polsce

McCarthy karierę zaczynał w ojczystej Kanadzie, ale już w 2018 roku, w wieku niespełna 19 lat, przeniósł się do Europy i podpisał kontrakt z francuskim Montpellier UC. Później na rok wrócił do Kanady, z kolei w latach 2021-2024 bronił barw czeskiego VK Lvi Praha. Przed sezonem 2024/2025 związał się z Bogdanką LUK Lublin, po raz pierwszy w karierze dołączając do klubu PlusLigi. Teraz zapytano go o jego spostrzeżenia po debiutanckim sezonie na polskich parkietach.