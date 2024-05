Obawy o gwiazdę, a tu takie wieści. Sama przyznaje, ależ wiadomość dla fanów

" Chyba nikt się nie spodziewał , nawet one same. Spodziewałam się dobrego grania i wysokiego poziomu, bo to nasze siatkarki gwarantują nam od dwóch lat. Jeśli jest ta jakość na boisku to można spodziewać się wyników i tutaj widać, że całe przygotowanie taktyczne, ale też fizyczne dziewczyn po prostu jest na najwyższym poziomie - mówiła w rozmowie z Interią Sport była reprezentantka naszego kraju" - Joanna Kaczor-Bednarska.