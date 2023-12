O związku Tomasza Fornala aż huczało. W końcu przyłapali ich internauci, a on przyznał, jaka jest prawda

Tomasz Fornal wkroczył w 2023 rok jako singiel i wszystko na to wskazuje, że Sylwestra spędzi ze swoją drugą połówką. Kilka miesięcy temu siatkarz reprezentacji Polski znalazł się na ustach mediów i to nie ze względu na swoje umiejętności sportowe. Pojawiły się zaskakujące spekulacje w sieci sugerujące, że podopieczny Nikoli Grbicia spotyka się ze znaną influencerką i właścicielką salonu fryzjerskiego - Sylwią Gaczorek. Choć sami zainteresowani z początku nie komentowali tych doniesień, to z czasem rozwiali wszelkie wątpliwości, publikując wspólne zdjęcie z wakacji. Jak teraz wygląda ich relacja?