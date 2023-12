O to grał w Japonii Bartosz Kurek? Żona zakpiła z nagrody, wszystko pokazała

Słodko-gorzki był to rok dla Bartosza Kurka. O ile w barwach Wolfdogs Nagoya wywalczył mistrzostwo Japonii, o tyle nie mógł pomóc reprezentacji w najważniejszych meczach w minionym sezonie. Nasz as skarżył się na problemy zdrowotne , które na jakiś czas wykluczyły go całkowicie z rywalizacji. Z powodu urazu biodra podopieczny Nikoli Grbicia nie wystąpił w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich 2024.