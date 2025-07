Nowy minister sportu ominie mecze siatkarek. Zaskakujący powód, będzie sędzią

Jakub Rutnicki to nowy minister sportu w rządzie Donalda Tuska. Zastąpił on na tym stanowisku Sławomira Nitrasa i już opowiedział o swoich pierwszych planach na najbliższe dni i tygodnie. Okazało się, że o ile ma już zaplanowane ważne spotkania i rozmowy, to nie pojawi się na pewno w Łodzi na turnieju finałowym Ligi Narodów kobiet. Wyjawił, że w tym czasie będzie sędziował.