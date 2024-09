Nowe wieści w sprawie Wilfredo Leona. Zaskakująca nieobecność gwiazdy

Sprowadzenie do PlusLigi Wilfredo Leona można uznać za jeden z największych transferów w historii tych rozgrywek . Tyle że oczekiwanie na debiut wicemistrza olimpijskiego się przedłuża. Znakomitego przyjmującego zabrakło w ostatnim sprawdzianie Bogdanki LUK Lublin przed startem sezonu, czyli turnieju im. Tomasza Wójtowicza, co wywołało sporo spekulacji wokół stanu zdrowia Leona.

W odpowiedzi klub wydał oświadczenie, w którym przekonywał, że regeneracja siatkarza po sezonie olimpijskim była wpisana w plany lublinian . Sam termin powrotu Leona do pełni zdrowia i formy został w nim jednak opisany dość enigmatycznie.

PlusLiga. Wilfredo Leon nadal nieobecny na boisku. "Podskakiwał"

Nie był to jednak mecz inauguracyjny. W Zawierciu, gdzie Bogdanka LUK rozpoczęła sezon, Leon co prawda się pojawił, ale jego rola ograniczyła się do odebrania pamiątkowej nagrody od gospodarzy - uhonorowano tak medalistów olimpijskich - i dopingowania kolegów z boku.