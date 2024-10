Nowe informacje w sprawie polskiego siatkarza. Taką cenę płaci za grę w kadrze

W przyszłym tygodniu też jeszcze pewnie będę tylko wskakiwał na podest, a z kolei w następnym powinienem włączyć się już do ćwiczeń w ataku i w szóstkach. Czyli dwa tygodnie pozostają mniej więcej do tego momentu, ale kiedy normalna gra i dojście do formy, to inna sprawa

~ przyznaje środkowy.