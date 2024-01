Nokautujące ciosy w ligowym hicie. Reprezentant Polski nie do zatrzymania, to znów się zdarzyło

Zawiercianie to w ostatnich tygodniach najlepiej grająca drużyna PlusLigi. Żaden inny zespół nie mógł pochwalić się serią siedmiu zwycięstw, co widać w tabeli - Aluron CMC Warta po 17 kolejkach był jej wiceliderem. Gości z kolei w ostatnich dniach nie oszczędzają kontuzje. Mimo to rzeszowianie rozpoczęli spotkanie fenomenalnie. W kilka minut zdobyli cztery punkty zagrywką, do tego dołożyli bloki. Kiedy z rękami Stephena Boyera przy siatce zderzył się Bartosz Kwolek, Asseco Resovia prowadziła aż 14:5.