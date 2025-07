Nikt tak dobrze nie zaczął. Demolka Polski na starcie, Grbić byłby dumny

Męską reprezentację prowadzi - już po raz drugi z rzędu, bo był też selekcjonerem polskiej kadry na poprzedniej uniwersjadzie w chińskim Chengdu - Dariusz Luks. Związany z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla szkoleniowiec w turniejowej dwunastce znalazł miejsce dla aż dziesięciu graczy z PlusLigi i dwóch z PLS 1. Ligi. Kilku z nich grało już meczach towarzyskich pierwszej reprezentacji Polski lub tegorocznej edycji Ligi Narodów. Trudno się zatem dziwić, że biało-czerwoni byli zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu. Nie zawiedli, choć trzeba przyznać, że dużo niżsi rywale z Filipin walczyli bardzo dzielnie, szczególnie wtedy, gdy mieli szansę na obronę, dobrze radzili sobie także na lewym skrzydle. Ostatecznie zespół trenera Luksa zwyciężył w trzech szybkich setach, będąc zdecydowanie mocniejszym od rywali.

- To dla nas doskonała okazja, by się pokazać i wziąć udział w dużym turnieju - mówi środkowy Daniel Popiela. - Przyjechaliśmy tutaj po medal, wszyscy tego chcemy, ale tak jak powtarza nasz trener - powoli, małą łyżeczką, a nie od razu chochlą. Podobali mi się dzisiaj rywale, walczyli, choć przecież byli zdecydowanie niżsi od nas. Ale cieszyli się grą, byli całkiem nieźle zorganizowani i prezentowali swój pomysł na siatkówkę. Fajnie się na to patrzyło, na zupełnie inny styl grania - dodaje gracz, który zdobył dziś 7 punktów. Start Akademickiej Reprezentacji Polski jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sponsorem ARP jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Polska rozbiła Filipiny. Fantastyczny start

Trener Luks w trzech czwartkowych setach dał szansę wszystkim swoim zawodnikom, od drugiej odsłony wprowadzając do gry kolejnych siatkarzy. W Berlinie zaprezentowała się więc cała dwunastka.

- Najważniejsza jest wygrana, nikomu nic nie dolega po tym spotkaniu, zgarnęliśmy trzy punkty i krótko byliśmy na boisku, więc teraz czas na odpoczynek - mówi Michał Gierżot, przyjmujący biało-czerwonych. - W tym turnieju nie wolno nikogo lekceważyć, nawet jeśli rywal jest klasę czy dwie słabszy. Koncentracja jest bardzo ważna i to, by myśleć o poszczególnych meczach, a nie wybiegać za daleko w przyszłość. Wszyscy wiemy, po co tu przyjechaliśmy, ale teraz skupiamy się już na piątkowym starciu z Argentyną.

32. Letnia Uniwersjada rozpoczęła się w środę, 16 lipca. Jej główna część odbywa się w sześciu miastach regionu Ren-Ruhra, na zachodzie Niemiec. W Berlinie, gdzie rywalizują siatkarki i siatkarze, odbywają się jeszcze tylko zawody pływackie i w skokach do wody. W rywalizacji grupowej biało-czerwone siatkarki wygrały już po 3:0 z Hiszpanią i Indiami, w piątek zmierzą się o pierwsze miejsce w tabeli z Brazylią. Siatkarzy w fazie grupowej czekają jeszcze starcia z Argentyną (piątek, godz. 20) i z Kolumbią (sobota, godz. 20).

- Czuć atmosferę dużego turnieju, choć szkoda, że nie mamy okazji, tak jak choćby to było ostatnio w Chinach, mieszkać w wiosce uniwersjadowej - mówi rozgrywający Kajetan Kubicki. - Nie mamy na to wpływu, mamy za to na naszą grę i dzisiaj wypadliśmy w miarę dobrze. Nie wiedzieliśmy, czego spodziewać się po rywalu, więc takie mecze czasem są trudne do rozegrania, ale myśmy sobie poradzili i mamy niezły start turnieju.

Faza grupowa, Grupa C

Polska 3

Filipiny 0

(25:17, 25:16, 25:21)

Polska: Kubicki, Hendzelewski 4, Popiela 7, Nasevich 10, Gierżot 8, Lipiński 4 oraz Czyrek (l), Kapica 8, Pawlun, Śliwka 4, Kwasigroch 7, Zaleszczyk 2. Trener: Luks.

Filipiny: Ancheta, Aringo 10, Bandola 10, Diao 3, Abanilla 12, Egger 3 oraz Gapultos (l), Gallego. Trener: Alinsunurin.

Akademicka Reprezentacja Polski siatkarzy na uniwersjadę Niemcy 2025:

Maciej Czyrek (Bogdanka LUK Lublin, KUL Lublin), Michał Gierżot (PSG Stal Nysa, ANS WSZiA Opole), Remigiusz Kapica (PSG Stal Nysa, ANS WSZiA Opole), Kajetan Kubicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, ANS WSZiA Opole), Antoni Kwasigroch (Ślepsk Malow Suwałki, WSG Bydgoszcz), Seweryn Lipiński (Cuprum Stilon Gorzów, ANS WSZiA Opole), Aliaksei Nasevich (Trefl Gdańsk, ANS WSZiA Opole), Dawid Pawlun (PSG Stal Nysa, ANS WSZiA Opole), Daniel Popiela (Steam Hemarpol Norwid Częstochowa, UJD Częstochowa), Jordan Zaleszczyk (JSW Jastrzębski Węgiel, ANS WSZiA Opole), Marcel Hendzelewski (Lechia Tomaszów Maz., ANS WSZiA Opole) i Piotr Śliwka (MKST Astra Nowa Sól, ANS WSZiA Opole).

