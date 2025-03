Nikola Grbić wywołał burzę, Sebastian Świderski reaguje. Nie krył zaskoczenia

Zgrupowanie reprezentacji Polski siatkarzy rozpocznie się 30 kwietnia w Spale, a na nieco ponad miesiąc przed inauguracją przygotowań do kolejnego sezonu poznaliśmy listę zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia. Zabrakło na niej pięciu wicemistrzów olimpijskich : Marcina Janusza, Grzegorza Łomacza, Pawła Zatorskiego, Mateusza Bieńka i Łukasza Kaczmarka.

"Są pewne prywatne sytuacje, są kwestie zdrowotne. Tak jest w przypadku Bienia (Mateusza Bieńka - przyp. red), jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnich trzech latach dwa razy nie dokończył sezonu z kadrą właśnie ze względów zdrowotnych" - tłumaczył selekcjoner . To właśnie kwestie prywatne i zdrowotne miały zdecydować o absencji naszych największych gwiazd.

Nie wszystkie decyzje zostały jednak wytłumaczone przez Serba. W kadrze zabrakło Bartosza Kwolka i Karola Butryna , którzy świetnie prezentują się w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie, nie ma też Dawida Wocha , czyli środkowego rozgrywającego świetny sezon w Asseco Resovii Rzeszów. To właśnie głównie o tych siatkarzy "upominają" się kibice komentujący w X (dawny Twitter) powołania Grbicia.

"Nie rozumiem czemu nie ma Karola B.? Połowę z tych atakujących to zjada" - stwierdził jeden z fanów w dyskusji, jaka wywiązała się pod postem siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka. "Szkoda ze nie ma w kadrze Dawida Wocha, bardzo przyjemny sezon w niego wykonaniu" - stwierdził ktoś inny. "Kwolek by musiał chyba sam na boisku wygrać mecz o złoto olimpijskie żeby Grbic go powołał. Musi czekać na zmianę trenera, pytanie czy się doczeka" - czytamy w kolejnym komentarzu.