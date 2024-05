Nikola Grbić wyjedzie ze zgrupowania kadry. Ma szczególny powód

- Tak, to było dawno temu. Jestem z tego dumny. Podobnie jak jestem dumny z chłopaków, którzy ją kontynuowali przez lata . A dziś znów mamy polski zespół, który walczy o to trofeum - mówi Interii 50-letni szkoleniowiec.

Nikola Grbić zdradził, komu będzie kibicować w finale Ligi Mistrzów

W drużynie Jastrzębskiego Węgla występuje trzech zawodników, których powołał do reprezentacji Polski na rozpoczynający się sezon. To w komplecie mistrzowie Europy i triumfatorzy Ligi Narodów z poprzedniego roku: Tomasz Fornal, Norbert Huber i Jakub Popiwczak .

Nie dziwi więc, że Grbić jasno stwierdził, komu będzie kibicować w finale. I to mimo faktu, że na co dzień selekcjoner mieszka we Włoszech, gdzie spędził większość siatkarskiej kariery. Do tego w latach 2007-2009 był nawet zawodnikiem Trentino.