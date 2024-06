Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu rozpoczęła od rywalizacji w Lidze Narodów FIVB. Biało-Czerwoni podchodzili do tego turnieju z serią kilkudziesięciu meczów bez porażki i jako obrońcy tytułu. Ważne było jednak to, że drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia niezależnie od osiągniętych wyników w fazie grupowej i tak miała zapewniony udział w turnieju finałowym. To oczywiście z racji na fakt, że finały odbędą się w naszym kraju.

