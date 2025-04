"Było tak głośno wokół mojej osoby, dużo osób o tej kadrze mówiło, że oczywiście gdzieś z tyłu głowy liczyłem na to, że mogę znaleźć się na tej liście. Po fajnym sezonie fajnie jest dostać szansę pokazania się na jeszcze wyższym poziomie w reprezentacji Polski, gdzie dumą jest grać. Troszkę mi przykro, że jak trener Grbić sam powiedział, nie do końca zaważyły aspekty sportowe. I to, że jeżeli trener widział w kimś potencjał na przyszłość, to po prostu go powołał" - mówił środkowy.