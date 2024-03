Mało który kibic wyobraża sobie obecnie siatkarską reprezentację Polski bez Nikoli Grbicia. Serb poprowadził biało-czerwonych do wielkich sukcesów i uczynił znów międzynarodową potęgą. Pod jego wodzą Polacy sięgnęli po brąz Ligi Narodów oraz wicemistrzostwo świata. W kolejnym sezonie podopieczni serbskiego szkoleniowca byli nie do zatrzymania - triumfowali w Lidze Narodów, zdobyli złoto mistrzostw Europy, wygrali także turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu.

Kibice wyczekują wieści na temat przyszłości Nikoli Grbicia

W ostatnich dniach spore zamieszanie w mediach wywołał wpis agenta szkoleniowca - Georgesa Matijasevicia . Podobnie jak Nikola Grbić, był on obecny na półfinałowych meczach siatkarskiego Pucharu Polski w Krakowie. "Dobrze zobaczyć aktualnego (i przyszłego) trenera reprezentacji Polski, Nikolę Grbicia" - napisał, co wywołało wiele plotek.

Grbić unikał jednoznacznych deklaracji. Wielokrotnie podkreślał, że woli skupiać się na najbliższych wyzwaniach, czego dał wyraz również w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". - Cały czas zastanawiam się, jak znaleźć odpowiedni balans, by ogłosić decyzję we właściwym momencie. Z jednej strony nie chcę tego zrobić za wcześnie, by uniknąć sytuacji, w której jeden z graczy dozna kontuzji, a jego miejsce będzie później musiał zająć ktoś, kto nie będzie na to gotowy - stwierdził.