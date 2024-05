Nikola Grbić odkrył karty! Pierwsze ważne decyzje w sezonie

Rozpoczyna się najważniejszy sezon kadrowy dla polskich siatkarzy od 2021 roku. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że dla naszych reprezentantów oraz kibiców kadry medal igrzysk olimpijskich jest tym trofeum, na które czekamy od wielu lat. To wszystko, co dzieje się do igrzysk olimpijskich, jest jedynie przygotowaniem do najważniejszych wydarzeń z przełomu lipca i sierpnia. Pełną świadomość tej sytuacji mają z pewnością także polscy siatkarze, którzy w tym roku do Paryża pojadą jako główni faworyci do złota.

