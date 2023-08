Nikola Grbić od startu obecnego sezonu nie ukrywał, która z imprez jest dla niego turniejem docelowym. Tym są oczywiście kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się na przełomie września i października. Do tego momentu każdy z meczów dla Serba jest okazją do eksperymentów i poszukiwania swojej podstawowej szóstki na te najważniejsze mecze.