A to nie był koniec, bowiem kadra narodowa pod koniec września pojechała na turniej do Chin i tam z kompletem zwycięstw na koncie zapewniła sobie miejsce na igrzyskach olimpijskich, które za niespełna rok odbędą się w stolicy Francji.

"W ciągu ostatnich miesięcy działo się bardzo dużo i z perspektywy czasu widzę, jak dobrą pracę wykonaliśmy z drużyną podczas przygotowań do poszczególnych etapów sezonu. Jestem zadowolony z tego, że podjęliśmy decyzję o tym, by dać najdłużej klubowo grającym siatkarzom więcej czasu na odpoczynek po lidze. Dodatkowo otworzyliśmy drogę do rozwoju nowym zawodnikom, którzy wcześniej nie mieli szansy gry w kadrze, a to na pewno zaowocuje w przyszłości"- mówił po rozgrywkach Serb dla "TVP.Sport".