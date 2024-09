Nikola Grbić go pominął. Polski siatkarz jasno powiedział, co myśli o reprezentacji

Na igrzyska do Tokio jednak nie pojechał. Kiedy po nich kadrę przejął Nikola Grbić, dał Muzajowi kilka szans, ale tylko w pierwszym sezonie pracy z reprezentacją . W dwóch ostatnich latach Serb nie widział już dla niego miejsca w kadrze. O pozycję zmiennika Bartosza Kurka rywalizowali Łukasz Kaczmarek i Bartłomiej Bołądź , Grbić wyżej od Muzaja cenił też Karola Butryna czy Dawida Dulskiego .

Maciej Muzaj o reprezentacji Polski mówi jasno. "Mogę wrócić"

W ostatnim sezonie, w barwach PSG Stali Nysa, atakujący miał też problemy ze zdrowiem. Jego transfer do ligi japońskiej, która zwykle celuje w zawodników z absolutnie najwyższej półki, był więc lekkim zaskoczeniem . Kontrakt z Muzajem podpisał zespół Tokio Great Bears .

Japończycy jeszcze szykują się do inauguracji V.League, a Muzaj udzielił wywiadu koreańskiemu magazynowi "Spike". Koreańczycy zauważają, że do końca kariery powoli zbliża się Kurek, więc przed Muzajem może otworzyć się szansa powrotu do reprezentacji. Sam zawodnik stawia sprawę jasno.