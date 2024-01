Niezwykła sytuacja w polskiej lidze. Kibice odwrócili się od znanego siatkarza

I to właśnie ta tradycja stała się zarzewiem nieporozumienia między kibicami z Zawiercia a Toreyem Defalco . Jak wytłumaczył w czasie transmisji spotkania komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski , po meczu obu drużyn w ubiegłym sezonie Amerykanin nie odebrał statuetki z rąk kibiców. Zamiast tego udał się do szatni. Jak okazało się w czwartek, w meczu 18. kolejki PlusLigi, fani Aluronu CMC Warty mu tego nie zapomnieli.

Torey Defalco na celowniku kibiców Aluronu CMC Warty Zawiercie

Już przy pierwszej zagrywce Defalco postanowili bowiem zademonstrować, co myślą o zachowaniu Amerykanina z poprzedniego sezonu. Kibice w klubowych koszulkach, którzy zasiadają na jednej z trybun za linią końcową boiska, przy zagrywce Defalco... odwrócili się plecami do parkietu. To zachowanie powtarzali przez całe spotkanie, ilekroć siatkarz pojawiał się w polu serwisowym.