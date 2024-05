Choć na co dzień obcujesz z gwiazdami w jednej z najlepszych lig świata, to mimo wszystko jest to trochę deprymujące znaleźć się wśród najlepszych z najlepszych?

- Mam psiaka, z którym bardzo lubię wychodzić i często chodzimy na spacery. On też mnie mobilizuje, bo nawet jeśli mi się nie chce, to muszę z nim wyjść. I to jest taka moja odskocznia. A co jeszcze? W wolnym czasie lubię grać w tenisa, choć w sezonie nie ma na to zbyt wiele czasu. Dlatego tej aktywności oddaję się głównie w wakacje. Za to w sezonie lubię sobie gdzieś wyjść, a to na miasto zjeść jakąś pizzunię, a to do kina.