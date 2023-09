Niewyobrażalny sukces Polek. To dopiero czwarty start olimpijski

Kilkadziesiąt lat czekania polskiej siatkówki

Od medalowych igrzysk w Meksyku w 1968 roku minęło ponad 50 lat, a są one znamienne o tyle, że stanowią ostatni przypadek, gdy polskie siatkarki zdobyły medal imprezy światowej - aż do tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. To od sukcesu Polek w Teksasie rozpoczął się obecny marsz po Paryż. To był ich pierwszy medal światowej imprezy od tak dawna. Nie europejskiej, bo tutaj miały wspomniane złote krążki w 2003 i 2005 roku za czasów Złotek trenera Andrzeja Niemczyka. Na świecie jednak nawet wtedy przebić się nie mogły - występy na mistrzostwach świata w 2006 czy 2010 roku kończyły się fatalnie, sukcesu nie przyniósł także jedyny w tym stuleciu start olimpijski w Pekinie w 2008 roku.