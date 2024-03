W finale trener ŁKS-u Alessandro Chiappini od początku postawił na Paulinę Maj-Erwardt , doświadczoną libero, która w sobotę weszła do gry dopiero w trakcie spotkania. I to łodzianki zaczęły znacznie lepiej. Co prawda po ich prowadzeniu 3:0 rywalki szybko wyrównały dzięki serwisom Julii Nowickiej , ale wkrótce ŁKS prowadził 9:4. I to bielszczanki miały problemy z przyjęciem.

Kapitalna pogoń BKS-u Bielsko-Biała. Siatkarki z Łodzi się pogubiły

W trzecim secie to zespół z Łodzi uzyskał przewagę, po autowym ataku Kertu Laak wygrywał 7:4. Tyle że i łodzianki się myliły, kiedy Valentina Diouf zepsuła atak, było 8:8. Chiappini przerwał grę i ŁKS wygrał aż sześć kolejnych akcji. Bartłomiej Piekarczyk , szkoleniowiec BKS-u, reagował zmianami i przerwami. Różnica była jednak bardzo duża, łodzianki prowadziły 17:10, a potem 19:12. Tyle że bielszczanki wygrały siedem kolejnych akcji i doprowadziły do remisu!

Zwroty akcji w tie-breaku. BKS Bielsko-Biała z trofeum

Świetnie rozpoczęły go bielszczanki - od prowadzenia 3:0. Łodzianki doprowadziły do remisu 6:6, kiedy czujnie w bloku zachowała się Kamila Witkowska. Tyle że po chwili popełniła błąd w ataku i przy zmianie stron BKS prowadził dwoma punktami. A po chwili na blok Nowickiej nadziała się Diouf. To nie był jednak koniec emocji - ŁKS doprowadził do remisu 9:9. Diouf wyglądała na coraz bardziej wyczerpaną, atakowała ponad 70 razy. Końcówka należała jednak do Bidias, Nowickiej i BKS-u. Bielszczanki wygrały 15:12 i rozpoczęły świętowanie. Rywalki ukryły twarz w dłoniach.