Niespodziewanie dogoniły czołówkę

W minionej kolejce Tauron Ligi swoje pozycje umocniły dwie najlepsze drużyny tego sezonu - Developres BELLA DOLINA Rzeszów oraz Grupa Azoty Chemik Police. Rzeszowianki nie miały żadnych kłopotów z pokonaniem UNI Opole. Policzanki straciły wprawdzie seta z E.LECLERC MOYA Radomką Radom, ale finalnie zdobyły trzy punkty.

Dla radomskiego zespołu porażka oznacza, że praktycznie stracił on szanse na rozstawienie w fazie play-off. Radomka traci do czwartego miejsca pięć punktów, ale będący na nim ŁKS Commercecon Łódź musi rozegrać zaległe starcie z Polskie Przetwory Pałacem Bydgoszcz. Trudno widzieć w nim inny scenariusz, niż wygrana łodzianek.

BKS BOSTIK Bielsko-Biała może namieszać

Swoje szanse na wejście do czołowej czwórki pogrzebał także Grot Budowlani Łódź. Zespół przegrał we własnej hali z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała. Świetny mecz rozegrała Gabriela Orvosova, która zdobyła 25 punktów. Wygrana za trzy punkty znacząco pomogła BKS-owi zakotwiczyć się w czołowej ósemce. Jeśli bielszczanki wygrają zaległe spotkanie z Jokerem Świecie, a na to się zanosi, to nawet włączą się one do gry o piątą pozycję.

Wspomniane drużyny Jokera i Pałacu mają z kolei bardzo trudny sezon. W 18. kolejce siatkarski ze Świecia urwały tylko seta ŁKS-owi. Bydgoszczanki nie zdobyły natomiast punktu w wyjazdowym meczu z #VolleyWrocław. W następnej kolejce dojdzie do derbów województwa kujawsko-pomorskiego. Świecianki koniecznie muszą je wygrać, bo inaczej ich spadek stanie się w zasadzie formalnością



Wyniki:

Czwartek:

UNI Opole - Developres BELLA DOLINA Rzeszów 0:3 (12:25, 16:25, 23:25)

Piątek:

Grupa Azoty Chemik Police - E.LECLERC MOYA Radomka Radom 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:16)

Sobota:

Grot Budowlani Łódź - BKS BOSTIK Bielsko-Biała 1:3 (24:26, 15:25, 25:19, 28:30)

Niedziela:

Joker Świecie - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (25:21, 22:25, 11:25, 16:25)

IŁ Capital Legionovia Legionowo - Energa MKS Kalisz 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:18)

Poniedziałek:

#VolleyWrocław - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:1 (26:24, 25:16, 20:25, 25:23)

Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):

1. Developres BELLA DOLINA Rzeszów - 47 punktów (18)

2. Grupa Azoty Chemik Police - 44 punkty (18)

3. IŁ Capital Legionovia Legionowo - 37 punktów (18)

4. ŁKS Commercecon Łódź - 34 punkty (17)

5. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - 29 punktów (18)

6. Grot Budowlani Łódź - 28 punktów (18)

7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała - 25 punktów (17)

8. Energa MKS Kalisz - 23 punkty (18)

9. UNI Opole - 21 punktów (18)

10. #VolleyWrocław - 15 punktów (18)

11. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - 9 punktów (17)

12. Joker Świecie - 6 punktów (17)