Niespodziewane kłopoty mistrzów Europy. Trudna przeprawa faworytów

Spotkanie gospodarzy ściągnęło do hali w Bolonii niemal komplet publiczności. Żywiołowy doping na początku spotkania wcale nie pomagał Włochom , którzy mieli niespodziewane problemy z ósmą drużyną fazy zasadniczej. Mistrzowie Europy ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale nie pozostawili zbyt dobrego wrażenia.

Włosi nieźle rozpoczęli pierwszą partię. Odskakiwali rywalom na dwa, trzy punkty, ale Holendrzy co kilka minut doprowadzali do remisu. Od stanu 12:12 na boisku trwała już jednak wyrównana walka, a gospodarze coraz częściej mylili się w ataku .

Mistrzowie Europy opanowują sytuację. Błędy pogrążyły Holendrów

Dla Holendrów już sam awans do turnieju finałowego był sporym sukcesem. Przed rokiem zakończyli rozgrywki dopiero na 14. miejscu. W tym roku do ostatniego spotkania walczyli o wejście do czołowej ósemki - zyskali je dzięki wygranej Polski ze Słowenią.