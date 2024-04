Jeśli wybierać bohatera zakończonego w niedzielę sezonu PlusLigi, Norbert Huber wysuwa się na pierwszy plan. Niespełna 25-letni środkowy minionego lata zamienił Grupę Azoty ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle na Jastrzębski Węgiel i z miejsca stał się czołową postacią mistrzów Polski, a zarazem wyrósł na jedną z najjaśniejszych gwiazd PlusLigi.

Huber od dawna imponował w ofensywie i zagrywce, ale w ostatnich miesiącach stał się wręcz mistrzem bloków. Od pierwszych spotkań śrubował statystyki, w każdym meczu dokładał kolejne punkty blokiem. W spotkaniu z Projektem Warszawa zatrzymał rywali na siatce aż 13 razy! Środkowy coraz bardziej zbliżał się do rekordu Dmytra Paszyckiego - Ukrainiec w sezonie 2014/2015 zanotował 116 punktowych bloków. Reklama

Zawodnik Jastrzębskiego Węgla w annałach PlusLigi zapisał się 10 kwietnia, w meczu ćwierćfinałowym z Indykpolem AZS Olsztyn. Tego dnia dorzucił do swojego dorobku siedem bloków, przeskoczył Paszyckiego i dobił do 122 punktów zdobytych tym elementem . A po spotkaniu w szatni zapozował z kartką z liczbą "122", nawiązując do słynnego koszykarza NBA Luki Doncicia, który w styczniu w podobny sposób świętował 73 punkty zdobyte w jednym meczu.

Norbert Huber ustanowił kosmiczny rekord. Kolejnych siatkarzy dzieli od niego przepaść

Huber na 122 blokach się jednak nie zatrzymał. Kolejny koncert dał w decydującym meczu finałowej rywalizacji z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Dzień wcześniej, w sobotę, kiedy triumfowali zawiercianie, był mało widoczny - zanotował tylko jeden blok, łącznie zdobył cztery punkty.

Ale już w niedzielę znów skradł show. Jastrzębski Węgiel wygrał 3:1 i wywalczył mistrzostwo Polski . Statystycy w czterech setach wyliczyli środkowemu osiem punktowych bloków. A to oznacza, że Huber kończy sezon ze 150 punktami blokiem na koncie. Wyśrubował więc wynik do poziomu, który w kolejnych sezonach trudno będzie osiągnąć. Dość powiedzieć, że drugi w klasyfikacji najlepiej blokujących tego sezonu, Szymon Jakubiszak, zanotował "tylko" 78 punktowych bloków. To przepaść. Reklama

Nie liczy się dzisiaj styl, liczy się to, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski. I pokazaliśmy ludziom, którzy gadali różne rzeczy, że Jastrzębie będzie mistrzem Polski i to udowodniliśmy. Norbert Huber królem siatki? To nie jest ważne. Najważniejsze, że jako drużyna osiągnęliśmy coś, o czym marzyliśmy przed sezonem ~ stwierdził środkowy po zwycięskim meczu przed kamerą Polsatu Sport.

Wyczynom Huber z bliska przyglądał się Nikola Grbić, który oglądał spotkanie na żywo w hali w Jastrzębiu-Zdroju. Serb rozpoczyna właśnie trzeci sezon w roli selekcjonera reprezentacji Polski, ale nie od razu mógł skorzystać z Hubera. W 2022 r. środkowego na aut wyrzuciła paskudna kontuzja ścięgna Achillesa. Przez nią stracił występ w finale Ligi Mistrzów, jak również cały sezon w kadrze.

Po powrocie do zdrowia Grbić szybko znalazł jednak dla niego miejsce w reprezentacji. Jeszcze w finale Ligi Narodów 2023 w Gdańsku Huber był rezerwowym, ale później to on skorzystał na kontuzji Mateusza Bieńka i odgrywał w kadrze ważną rolę w mistrzostwach Europy. Wystąpił w podstawowym składzie w finałowym meczu z Włochami.

Teraz Hubera czeka jeszcze kolejny finał Ligi Mistrzów - 5 maja Jastrzębski Węgiel zagra w nim z Itasem Trentino. Później środkowy będzie zaś występował w reprezentacji Polski i walczył o miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jeśli utrzyma formę z sezonu ligowego, powinien być pewniakiem w talii Grbicia. O pobicie swojego rekordu bloków w kolejnym sezonie będzie walczyć w Jastrzębskim Węglu, bo przedłużył o rok kontrakt z klubem. Reklama

Norbert Huber (z lewej) i Karol Kłos / Marco Zac/ Nur Photo/ Nur Photo via AFP / AFP

Norbert Huber z Jastrzębskiego Węgla / Piotr Matusewicz/East News / East News