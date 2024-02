Niesamowity wyczyn polskiej siatkarki. Puchar i nagroda, aż złapała się za głowę

Joanna Wołosz występuje w Prosecco Doc Imoco Conegliano od 2017 roku. Zwłaszcza w ostatnich latach oznacza to niemal niekończącą się passę sukcesów. Na włoskim podwórku siatkarki, które prowadzi trener Daniele Santarelli , nie mają sobie równych. Potwierdziły to w niedzielnym finale Pucharu Włoch.

Conegliano dostało się do meczu o trofeum, rozbijając w półfinale Reale Mutua Chieri 3:0 . Rywalki w żadnym z setów nie zdobyły więcej niż 18 punktów. Finałowe rywalki zespołu Wołosz, siatkarki Allianz Vero Volley Milano, miały trudniejszą przeprawę, już w sobotę rozegrały pięć setów.

Miały też w składzie znakomitą Paolę Egonu . Jedna z najlepszych atakujących i w ogóle siatkarek na świecie po roku przerwy wróciła do ligi włoskiej. To na niej opierała się ofensywa Vero Volley. Już w pierwszym secie niedzielnego finału w Trieście zdobyła siedem punktów, ale ta partia padła łupem Conegliano. Kiedy w drugiej partii Egonu dołożyła jeszcze dziewięć punktów, jej zespół wyrównał.

Siatkarski Puchar Włoch. 35 punktów Paoli Egonu nie wystarczyło

To kolejny sukces, jaki kapitan reprezentacji Polski odniosła ze swoim włoskim zespołem. Conegliano jest niepokonane od maja ubiegłego roku, zanotowało właśnie 32. zwycięstwo z rzędu. Pewnie prowadzi we włoskiej Serie A, zakwalifikowało się do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, gdzie zagra z VakifBankiem Stambuł.