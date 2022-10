Niesamowity mecz Belgijki. Drugi wynik w historii mistrzostw świata

Niesamowity mecz Herbots. Drugi wynik w historii MŚ

41 punktów w spotkaniu to drugi najwyższy wynik w historii czempionatu globu. Jak podało FIVB, o cztery więcej miała w 2018 roku Włoszka Paola Egonu, działo się to w półfinałowym starciu z Chinkami. Italia wygrała wtedy 3:2, by w meczu o złoto przegrać z Serbkami.