Bartosz Kurek rozpoczął czwarty sezon w lidze japońskiej od leczenia kontuzji biodra, która doskwierała mu jeszcze w czasie sezonu reprezentacyjnego. Do gry w pełnym wymiarze wrócił pod koniec października , od tamtego czasu pozostaje jedną z pierwszoplanowych postaci Wolfdogs Nagoja, ale i całych rozgrywek.

Nie inaczej było w miniony weekend, kiedy to nasz atakujący dwukrotnie został bohaterem swoje drużyny. Wolfdogs Nagoja dwukrotnie pokonali Voreas Hokkaido 3:1, a Kurek zdobyła odpowiednio 26 i 25 punktów, utrzymując równą, wysoką formę. W niedzielnym spotkaniu na jego dorobek złożyły się złożyły się 22 punkty w ataku (61 procent skuteczności - 22/36), dwa bloki i jeden as serwisowy.

Kapitalny mecz Kurka. Polak coraz bliżej czołówki

Bartosz Kurek regularnie punktu w lidze japońskiej, gdzie gra się nieco inaczej niż w Europie i atakujący są znacznie bardziej eksploatowani. To przekłada się na pokaźne zdobycze punktowe najlepszych zawodników w całych rozgrywkach. Polak jest coraz bliżej czołówki.

Szykuje się wielki powrót Kurka!

Coraz więcej wskazuje na to, że od następnego sezonu Bartosz Kurek będzie występował w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, gdzie ma zastąpić Łukasza Kaczmarka. Jak donosi Przegląd Sportowy Onet, kapitan reprezentacji Polski podpisał dwuletni kontrakt z ZAKSĄ i o ile nie dojdzie do niespodziewanych zmian w związku z roszadą na stanowisku prezesa (przypomnijmy, że ostatnio z tej funkcji odwołano Piotra Szpaczka), po 16 latach wróci do klubu z Kędzierzyna-Koźla.