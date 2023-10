Niesamowite, co działo się po meczu Polaków. "Panował lekki chaos"

Polscy siatkarze zrobili wielkie show w Chinach. To już oficjalne!

W sobotę (07.10) reprezentacja pokonała Holendrów 3:1. Głos po meczu zabrał gwiazdor naszego zespołu Karol Kłos, który nie ukrywał, że ostatnie miesiące były bardzo intensywne."Każdy mecz oprócz Meksyku wymagał dużo koncentracji, zaangażowania. Kibiców może trochę tu brakuje. Nie ma takiej atmosfery, do której się przyzwyczailiśmy. No i przede wszystkim chłopaki są już mega wycieńczeni, bo ten sezon był długi. Skasowaliśmy wszystko, co się da, wiec naprawdę było ciężko i czapki z głów dla chłopaków za to, co zrobili. (...) Spodziewaliśmy się trudnego sezonu, ale nie sądziliśmy, że możemy w tym roku wszystko 'odhaczyć'. To, co było do wygrania, wygraliśmy. Ta drużyna urosła i jest już na igrzyskach olimpijskich" - mówił gracz Asseco Resovii.