Od 2018 r. polskie kluby rezygnowały z udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na daleki wyjazd do Belem w Brazylii w tym roku zdecydowała się jednak Aluron CMC Warta Zawiercie. I zaczęła turniej z dużymi nadziejami.

- Jak mamy szansę, korzystamy i próbujemy to wygrać. Oczywiście nie ma presji, jak to u nas, nie mamy wyznaczonego celu, poza tym honorowym, żeby wyjść z grupy - zapowiedział prezes klubu Kryspin Baran tuż przed meczem przed kamerą Polsatu Sport.

Jego zespół rozpoczął zmagania w Brazylii od rywalizacji z liderem tamtejszej Superligi, czyli Volei Renata Campinas. To drużyna, która do inauguracji Klubowych MŚ przegrała w tym sezonie tylko jeden mecz.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy. Kapitalny początek polskiej drużyny

Ale zawiercianie postawili jej trudne warunki od pierwszych akcji. Po punktowym bloku Miłosza Zniszczoła prowadzili 6:3. Kolejny blok, przy ataku Argentyńczyka Bruno Limy, dał polskim siatkarzom prowadzenie 11:6 i sprowokował rywali do pierwszej przerwy w grze.

To jednak nie zatrzymało zawiercian. W polu zagrywki błysnął rozgrywający Miguel Tavares, a potem również środkowy Mateusz Bieniek. Polska drużyna dominowała, miała nawet 10 punktów przewagi. Dopiero w końcówce Brazylijczycy się nieco przebudzili, ale Warta i tak wygrała 25:19.

Początek drugiego seta to już jednak dużo lepsza gra gospodarzy. Po błędzie Bartosza Kwolka - dotknął siatki - Volei Renata prowadziła 10:6. Brazylijczycy korzystali przede wszystkim z dużo lepszej zagrywki.

Kiedy z serwisem Judsona nie poradził sobie Jakub Popiwczak, libero Warty, Brazylijczycy prowadzili już 17:12. Trener Warty Michał Winiarski apelował do swoich siatkarzy w przerwie, by wypełniali przedmeczowe założenia w polu zagrywki.

I jego słowa nie poszły na marne. Kwolek poprawił serwis, Aaron Russell doprowadził do remisu 21:21. W grze na przewagi lepsi okazali się jednak gospodarze, wygrywając 27:25.

Bartłomiej Bołądź liderem Warty Zawiercie. A potem kryzys polskiej drużyny

Trzeciego seta zawiercianie otworzyli znacznie lepiej. Bardzo dobrze w ataku radził sobie Bartłomiej Bołądź, Warta prowadziła 8:4. Tyle że w jednym ustawieniu gospodarze doprowadzili do remisu 8:8.

Po brazylijskiej stronie w rozegraniu raz po raz błyszczał Bruno Rezende. Czterokrotny medalista MŚ mimo 39 lat na karku wciąż potrafi zaskoczyć rywali. Jego koledzy nie uniknęli jednak błędów i polski zespół przed końcówką uciekł na cztery punkty. Tej przewagi nie zmarnował - zwyciężył 25:19.

Aaron Russell: Naszym celem jest wygrać Polsat Sport

Warta od początku czwartej partii była na dobrej drodze, by zakończyć mecz. Znów szybko uciekła na cztery punkty, pomogły zagrywki Bieńka. Tyle że potem świetną serią popisali się gospodarze i Warta przegrywała 10:11. Przewaga Brazylijczyków zaczęła rosnąć, po asie serwisowym Adriano prowadzili już 17:13. Do tego pomogli sobie blokiem i wygrali 25:20.

Polski zespół odwrócił losy tie-breaka. Stalowe nerwy zawiercian

Początek tie-breaka to szybko wypracowana przewaga Volei Renata. Na środku szalał Judson, na blok nadział się Bołądź, i Brazylijczycy prowadzili 6:3. Świetne zagrywki gospodarzy jeszcze powiększyły różnicę do pięciu punktów.

Zawiercianie się jednak nie poddali. Konsekwentne odrabianie strat doprowadziło do remisu - po zagrywce Kwolka na tablicy wyników był wynik 12:12. Rzutem na taśmę polscy siatkarze przeciągnęli linę na swoją stronę. W końcówce wreszcie pokazał się zawierciański blok, a w grze na przewagi Warta wyrwała zwycięstwo 16:14!

W grupie A z polską drużyną rywalizują również Praia Clube z Brazylii i Al-Rayyan z Kataru. W ich bezpośrednim meczu Brazylijczycy wygrali 3:0. Już w środę o godz. 21, niespełna dobę po pierwszym meczu, Warta zagra z Al-Rayyan.

W grupie B pierwsze mecze wygrały Osaka Bluteon z Japonii i Sir Sicoma Monini Perugia z Włoch. Awans do półfinałów wywalczą po dwie najlepsze drużyny z obu grup.

Volei Renata Campinas: Lima, Judson, Adriano, Rezende, Witallo, Mauricio - Lucas (libero) oraz Newton, Matheus, Torelli

Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Zniszczoł, Kwolek, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Ensing, Nowosielski

Blok Aluron CMC Warty Zawiercie w meczu z Volei Renata VolleyballWorld materiały prasowe

Michał Winiarski, trener Warty Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Aaron Russell, przyjmujący Warty volleyballworld.com materiały prasowe