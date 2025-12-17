Niesamowita końcówka polskich siatkarzy. Co za otwarcie mistrzostw świata!
Na taki mecz polska siatkówka czekała siedem lat. Aluron CMC Warta Zawiercie w nocy z wtorku na środę czasu polskiego rozpoczęła rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego rozegrał koncertową pierwszą partię, ale potem rywale z Brazylii, Volei Renata Campinas, potrafili mu się postawić. Spotkanie rozstrzygnął dopiero niesamowity tie-break.
Od 2018 r. polskie kluby rezygnowały z udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na daleki wyjazd do Belem w Brazylii w tym roku zdecydowała się jednak Aluron CMC Warta Zawiercie. I zaczęła turniej z dużymi nadziejami.
- Jak mamy szansę, korzystamy i próbujemy to wygrać. Oczywiście nie ma presji, jak to u nas, nie mamy wyznaczonego celu, poza tym honorowym, żeby wyjść z grupy - zapowiedział prezes klubu Kryspin Baran tuż przed meczem przed kamerą Polsatu Sport.
Jego zespół rozpoczął zmagania w Brazylii od rywalizacji z liderem tamtejszej Superligi, czyli Volei Renata Campinas. To drużyna, która do inauguracji Klubowych MŚ przegrała w tym sezonie tylko jeden mecz.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy. Kapitalny początek polskiej drużyny
Ale zawiercianie postawili jej trudne warunki od pierwszych akcji. Po punktowym bloku Miłosza Zniszczoła prowadzili 6:3. Kolejny blok, przy ataku Argentyńczyka Bruno Limy, dał polskim siatkarzom prowadzenie 11:6 i sprowokował rywali do pierwszej przerwy w grze.
To jednak nie zatrzymało zawiercian. W polu zagrywki błysnął rozgrywający Miguel Tavares, a potem również środkowy Mateusz Bieniek. Polska drużyna dominowała, miała nawet 10 punktów przewagi. Dopiero w końcówce Brazylijczycy się nieco przebudzili, ale Warta i tak wygrała 25:19.
Początek drugiego seta to już jednak dużo lepsza gra gospodarzy. Po błędzie Bartosza Kwolka - dotknął siatki - Volei Renata prowadziła 10:6. Brazylijczycy korzystali przede wszystkim z dużo lepszej zagrywki.
Kiedy z serwisem Judsona nie poradził sobie Jakub Popiwczak, libero Warty, Brazylijczycy prowadzili już 17:12. Trener Warty Michał Winiarski apelował do swoich siatkarzy w przerwie, by wypełniali przedmeczowe założenia w polu zagrywki.
I jego słowa nie poszły na marne. Kwolek poprawił serwis, Aaron Russell doprowadził do remisu 21:21. W grze na przewagi lepsi okazali się jednak gospodarze, wygrywając 27:25.
Bartłomiej Bołądź liderem Warty Zawiercie. A potem kryzys polskiej drużyny
Trzeciego seta zawiercianie otworzyli znacznie lepiej. Bardzo dobrze w ataku radził sobie Bartłomiej Bołądź, Warta prowadziła 8:4. Tyle że w jednym ustawieniu gospodarze doprowadzili do remisu 8:8.
Po brazylijskiej stronie w rozegraniu raz po raz błyszczał Bruno Rezende. Czterokrotny medalista MŚ mimo 39 lat na karku wciąż potrafi zaskoczyć rywali. Jego koledzy nie uniknęli jednak błędów i polski zespół przed końcówką uciekł na cztery punkty. Tej przewagi nie zmarnował - zwyciężył 25:19.
Warta od początku czwartej partii była na dobrej drodze, by zakończyć mecz. Znów szybko uciekła na cztery punkty, pomogły zagrywki Bieńka. Tyle że potem świetną serią popisali się gospodarze i Warta przegrywała 10:11. Przewaga Brazylijczyków zaczęła rosnąć, po asie serwisowym Adriano prowadzili już 17:13. Do tego pomogli sobie blokiem i wygrali 25:20.
Polski zespół odwrócił losy tie-breaka. Stalowe nerwy zawiercian
Początek tie-breaka to szybko wypracowana przewaga Volei Renata. Na środku szalał Judson, na blok nadział się Bołądź, i Brazylijczycy prowadzili 6:3. Świetne zagrywki gospodarzy jeszcze powiększyły różnicę do pięciu punktów.
Zawiercianie się jednak nie poddali. Konsekwentne odrabianie strat doprowadziło do remisu - po zagrywce Kwolka na tablicy wyników był wynik 12:12. Rzutem na taśmę polscy siatkarze przeciągnęli linę na swoją stronę. W końcówce wreszcie pokazał się zawierciański blok, a w grze na przewagi Warta wyrwała zwycięstwo 16:14!
W grupie A z polską drużyną rywalizują również Praia Clube z Brazylii i Al-Rayyan z Kataru. W ich bezpośrednim meczu Brazylijczycy wygrali 3:0. Już w środę o godz. 21, niespełna dobę po pierwszym meczu, Warta zagra z Al-Rayyan.
W grupie B pierwsze mecze wygrały Osaka Bluteon z Japonii i Sir Sicoma Monini Perugia z Włoch. Awans do półfinałów wywalczą po dwie najlepsze drużyny z obu grup.
Volei Renata Campinas: Lima, Judson, Adriano, Rezende, Witallo, Mauricio - Lucas (libero) oraz Newton, Matheus, Torelli
Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Zniszczoł, Kwolek, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Ensing, Nowosielski