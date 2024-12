Niepokojące sceny w meczu ZAKS-y. Siatkarz opuścił boisko, to może być duży problem

Niespodziewanie dobre zagrywki gości pozwoliły im na objęcie prowadzenia 4:2. Tyle że pięć kolejnych akcji wygrali siatkarze z Kędzierzyna-Koźla i przy stanie 7:4 trener gości Emil Siewiorek poprosił o przerwę. Po chwili wykorzystał drugą, bo przewaga ZAKS-y błyskawicznie wzrosła do siedmiu punktów. Z dobrej strony w polu zagrywki prezentował się Rafał Szymura, w ataku numerem jeden był Igor Grobelny . Ale w drugiej części seta kędzierzynianie niemal zmarnowali przewagę - różnica zmalała do zaledwie punktu. Pomogły zmiany w GKS-ie, świetnie spisywał się Damian Domagała. W końcówce gospodarzom pomogły jednak zagrywki Grobelnego, wygrali 25:20.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle drży o zdrowie kluczowego siatkarza. Erik Shoji opuścił boisko

W drugim secie katowiczanie od początku prowadzili z faworytami równorzędną walkę. Przy stanie 9:10 to Giani poprosił o przerwę. Po autowym ataku Poręby przewaga gości wzrosła jednak do dwóch punktów. Na boisku pojawił się rezerwowy przyjmujący ZAKS-y Jakub Szymański, ale gry nie odmienił. Co więcej, w drugiej części seta straty gospodarzy jeszcze wzrosły.