PGE Rysice Rzeszów przegrały mecz z A. Carraro Imoco Conegliano w fazie grupowej Ligi Mistrzyń, a podczas spotkania doszło do groźnej sytuacji z Katarzyną Wenerską w roli głównej. Rozgrywająca reprezentacji Polski doznała urazu i musiała opuścić parkiet, co mogło poważnie zaniepokoić kibiców, tym bardziej że na jej twarzy pojawił się grymas bólu. Ich wątpliwości co do stanu zdrowia zawodniczki rozwiał klub z Rzeszowa, publikując komunikat w mediach społecznościowych.