Puchar Challenge to trzeci w hierarchii europejski turniej siatkarski - prestiżem ustępuje Lidze Mistrzów i Pucharowi CEV, ale i tak drużyny uprawnione do gry w tych rozgrywkach nie odpuszczają walki o trofeum. W bieżącym sezonie przed szansą o wywalczenie końcowego triumfu stanie Projekt Warszawa.

Polski zespół w 1/16 finału odprawił słoweński Calcit Kamnik, w 1/8 pewnie poradził sobie z francuskim Saint-Nazaire VBA, a w ćwierćfinale z rumuńską Steauą Bukareszt. O przepustkę do finału podopiecznym Piotra Grabana przyszło zmierzyć się z fińskim Akaa Volley. Przedstawiciel PlusLigi najpierw na wyjeździe rozgromił rywali w trzech setach, a następnie we własnej hali przypieczętował awans po triumfie 3:1.

Fińska drużyna momentami stawiała się Projektowi, ale nie był to jedyny powód do zmartwień dla kibiców ekipy z Warszawy. Już na początku pierwszego seta boisko opuścił rozgrywający Jan Firlej, co, jak wynika ze słów Piotra Grabana, było związane z problemami zdrowotnymi reprezentanta Polski.