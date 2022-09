Nieoczekiwane problemy mistrzyń świata. Ledwo dały sobie radę

Po trzech setach to zespół bułgarski prowadził 2-1 i mógł doprowadzić do wielkiej sensacji. Ostatecznie to Serbki zwyciężyły jednak 3-2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-21, 15-9). Dla Bułgarii to druga przegrana, bo wcześniej ten zespół uległ Niemkom 1-3.