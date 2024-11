Niemki chciały popsuć siatkarskie święto. Imponująca odpowiedź Polek w Lidze Mistrzyń

Początek spotkania poprzedziła minuta ciszy ku pamięci trenera Zbigniewa Krzyżanowskiego . Szkoleniowiec, który z BKS-em dwa razy sięgnął po mistrzostwo Polski, odszedł nagle kilka dni temu . Nie doczekał powrotu bielszczanek do Ligi Mistrzyń.

A ten nastąpił po 13 latach przerwy . BKS BOSTIK ZGO pod wodzą prezes Aleksandry Jagiełło, dwukrotnej mistrzyni Europy, stopniowo wraca do ścisłej czołówki. A gra w najważniejszych europejskich rozgrywkach to kolejny etap tego powrotu. Aktualny sezon bielszczanki rozpoczęły od zdobycia trofeum, wygrywając mecz o AL-KO Superpuchar Polski z Lotto Chemikiem Police .

Wówczas BKS rozbił mistrzynie Polski, ale w Lidze Mistrzyń było trudniej. Allianz MTV Stuttgart to zespół, który w ostatnich latach zdominował rozgrywki ligowe w Niemczech, a w poprzednim sezonie dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, gdzie przegrał z Fenerbahce. I niemiecki zespół, otrzaskany w bojach w Europie, w pierwszym secie czwartkowego meczu dominował. Trener BKS-u Bartłomiej Piekarczyk szybko poprosił o pierwszą przerwę, bo rywalki prowadziły 9:4. Bielszczanki zbliżyły się do nich tylko na chwilę, kiedy przegrywały 11:13 po kontrataku wykończonym przez Julitę Piasecką.