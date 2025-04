Niemiecki siatkarz zamieszkał w Polsce. Ogłasza, co myśli o kraju i PlusLidze

To było niesamowite. Wiedziałem, że na meczach reprezentacji Polski atmosfera jest tu wyjątkowa, ale to też było coś niesamowitego. To wielka przyjemność grać przed taką publicznością. Przyjechała tu też moja rodzina. Polscy kibice są po prostu najlepsi. W Niemczech na finale pucharu atmosfera też jest dobra, ale to, co działo się w Polsce, to coś o poziom większego. To większa hala, kibiców jest więcej i są naprawdę szaleni

~ nie ma wątpliwości Brehme.