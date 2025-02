Niemiecki siatkarz przeprowadził się do Polski, teraz wyznaje. Z tym miał problem

Tobias Brand karierę seniorską rozpoczynał w TGM Mainz-Gonsenheim, później po trzech latach przeniósł się do SWD Powervolleys Duren, z którym dwukrotnie zajmował trzecie miejsce w lidze. Dobre występy na niemieckich parkietach sprawiły, że przyjmujący przykuł uwagę zagranicznych klubów. Ostatecznie w 2023 roku przeniósł się do Bogdanki LUK Lublin . Przed startem bieżącego sezonu podpisał z kolei kontrakt z PGE Projektem Warszawa.

26-letni zawodnik nie jest podstawowym wyborem trenera Piotra Grabana. Ten częściej stawia na duet Artur Szalpuk - Kevin Tillie , co nie zmienia faktu, że i Brand dostaje swoje szanse. Ostatnio jest ich coraz więcej, do czego ten odniósł się w rozmowie z WP SportoweFakty.

"Istotny jest fakt, że poprawiło się moje zgranie z rozgrywającymi. Lepiej z nimi współpracuję niż w pierwszych miesiącach rozgrywek. Po prostu staram się dać z siebie jak najwięcej w każdej możliwej sytuacji. To normalne, że jak przychodzisz w nowe miejsce, to potrzebujesz czasu, by się przyzwyczaić" - wyznał.