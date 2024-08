Niemiec zszokował wyznaniem. Widział śmierć dwóch osób, teraz marzy o medalu

Niemieccy siatkarze są jak na razie jedną z największych pozytywnych niespodzianek olimpijskiego turnieju. W szeregach naszych zachodnich sąsiadów z dobrej strony prezentuje się Anton Brehme. Mało kto wie jak wielki dramat przeżył on przed wylotem do Paryża. Siatkarz z poważnymi problemami walczy także we Francji. Sportowiec, zanim wsiadł na pokład samolotu lecącego do Francji, na własne oczy widział jak w szpitalu umierają dwie osoby.