Niemcy zawiedli, Winiarski zaczyna nowy etap. Zdradził, co czeka jego siatkarzy

Oprac.: Damian Gołąb

Michał Winiarski ma za sobą niezbyt udany sezon reprezentacyjny. Prowadzeni przez niego siatkarze z Niemiec nie wyszli z grupy mistrzostw świata na Filipinach, ale polski trener ma już nowe wyzwanie. Powrócił do klubu z Zawiercia, zdążył już poprowadzić go w pierwszym sparingu. Pod jego okiem do gry wrócił też ważny zawodnik reprezentacji Polski, z którego w tym sezonie nie mógł skorzystać Nikola Grbić.

Trwające mistrzostwa świata na Filipinach stoją pod znakiem niespodzianek i sensacji. O ile półfinał Polska - Włochy można było przewidzieć, o tyle obecność w strefie medalowej Bułgarii i Czech to zaskoczenie, jakiego na turnieju tej rangi nie było od lat. Jedną z negatywnych niespodzianek była natomiast postawa reprezentacji Niemiec.

Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego trafiła do grupy z Bułgarią, Słowenią i Chile. Nie udało się jej jednak zrealizować podstawowego celu, czyli awansu do fazy pucharowej. Po porażce z Bułgarią pokonała co prawda Chile, ale w meczu decydującym o jej dalszych losach przegrała 1:3 ze Słowenią i pożegnała się z turniejem już po trzech spotkaniach.

Niemcy nie wyszli z grupy na MŚ. Michał Winiarski wrócił do klubu, za nim pierwszy sparing

Taki wynik w Niemczech przyjęto z rozczarowaniem, tym bardziej że i w Lidze Narodów zespół nie był w stanie zakwalifikować się do czołowej ósemki i turnieju finałowego. Winiarski nie miał jednak czasu na rozpamiętywanie porażki, bo jeszcze w trakcie MŚ dołączył do klubu, który prowadzi na co dzień, czyli Aluron CMC Warty Zawiercie.

Wicemistrzowie Polski i druga drużyna ostatniej Ligi Mistrzów przygotowania do sezonu rozpoczęli 19 sierpnia pod wodzą asystentów Winiarskiego. Teraz przyszedł jednak czas na pierwsze sparingi. Już z Winiarskim u sterów zawiercianie w czwartek zmierzyli się ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa, czyli innym zespołem z PlusLigi.

Do dyspozycji polskiego trenera byli wszyscy zawodnicy poza trzema siatkarzami, którzy najdłużej występowali w MŚ: Kyle'em Ensingiem, Miguelem Tavaresem i wciąż walczącym o medal Jakubem Popiwczakiem. W podstawowym składzie drużyny pojawił się za to Mateusz Bieniek. Znakomity środkowy, mistrz świata z 2018 r., w tym sezonie dostał od Nikoli Grbicia wolne lato, by uporać się z problemami ze zdrowiem.

W czwartek Bieniek był już gotów do gry. Drużynie z Zawiercia pomagał też atakujący Yann Bohme, który gościnnie dołączył do drużyny w trakcie przygotowań w miejsce Ensinga. Spotkanie w Częstochowie zakończyło się nietypowym jak na siatkówkę wynikiem - remisem 2:2. Zawiercianie wygrali drugiego i czwartego seta.

    Aluron CMC Warta Zawiercie ogłosił plany. Jest komentarz Winiarskiego

    Wicemistrzowie Polski już w piątek rozegrają jeszcze jeden sparing z drużyną z Częstochowy. Ogłosili też już swoje plany na najbliższe tygodnie. Zespół z Zawiercia wyjedzie na zgrupowanie do Portugalii, gdzie w tydzień rozegra trzy mecze kontrolne z tamtejszymi drużynami - w tym Sportingiem CP, który trafił do tej samej grupy Ligi Mistrzów, co Warta.

    "Dostaliśmy zaproszenie z Portugalii, gdzie zagramy trzy mecze towarzyskie. To jest taki moment przygotowań, w którym jako zespół będziemy mieli okazję spędzić ze sobą trochę więcej czasu. Pewnie będzie też wspólna kolacja, więc to taki dobry czas na integrację. Szczególnie dla nowych zawodników i członków sztabu, których w tym sezonie mamy kilku" - podkreśla Winiarski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

    Zawiercianie mają wrócić do kraju 7 października. Pierwsza kolejka nowego sezonu PlusLigi ma zostać rozegrana 15 dni później. Na początek Warta zmierzy się z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

    Michał Winiarski: Polacy udowadniali, że są drużyną turniejową, która nakręca się z meczu na meczPolsat Sport
