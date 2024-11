41-latek znakomicie odnalazł się w nowej roli po zakończeniu kariery zawodniczej i z powodzeniem łączy prowadzenie plusligowego zespołu z funkcją selekcjonera reprezentacji Niemiec. To właśnie pod jego wodzą nasi zachodni sąsiedzi zakwalifikowali się na niedawne igrzyska olimpijskie po prawie dziesięciu latach przerwy . Georg Grozer i spółka nie zamierzali na tym poprzestać, docierając aż do ćwierćfinału imprezy. W nim lepsi okazali się późniejsi złoci medaliści, a więc "Trójkolorowi" .

Pomimo dużego sukcesu, jakim był awans do czołowej ósemki najważniejszej imprezy czterolecia, Michał Winiarski długo czekał na komunikat z niemieckiej centrali dotyczący dalszej współpracy. Ten wreszcie nadszedł na początku listopada. Negocjacje zakończyły się sukcesem, ponieważ Polakowi powierzono stery reprezentacji co najmniej do kolejnych igrzysk w Stanach Zjednoczonych.