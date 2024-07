Niedawno rozbiły Polki, teraz błysnęły na igrzyskach. Mistrzynie olimpijskie przyjęły cios

Inaczej może być w Paryżu. W pierwszych dwóch setach meczu z USA Chinki pokazały bowiem dużą moc i wyraźnie wygrały - najpierw 25:20, potem 25:19 . I kiedy wydawało się, że drużyna z Azji sięgnie po pełną pulę, Amerykanki się przebudziły. W tym sezonie obrończynie złotego medalu z igrzysk w Tokio dotąd nie zachwycały, ale miały celować z formą w najważniejszą imprezę. W pierwszym meczu udało im się zaprezentować z dobrej strony dopiero w trzecim i czwartym secie. Dzięki temu doprowadziły do tie-breaka.

W nim emocje były wielkie, ale ostatecznie to Chinki wygrały dwoma punktami, a cały mecz 3:2 (25:20, 25:19, 17:25, 20:25, 15:13). Kapitalnie spisała się Yingying Li, która zdobyła dla swojej drużyny aż 26 punktów. Co prawda o trzy "oczka" lepsza była Andrea Drews z USA, ale to zwycięstwa Amerykankom nie dało.