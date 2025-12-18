Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niecodzienny popis Polaków. Siatkarski nokaut, są w półfinale MŚ!

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze w kapitalnym stylu meldują się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie nie dała najmniejszych szans reprezentantowi gospodarzy - Praia Clube. W swoim ostatnim meczu fazy grupowej w Belem rozbili rywali z Brazylii, a popisowy w ich wykonaniu był zwłaszcza drugi set. Nie pozwolili w nim zdobyć przeciwnikom nawet dziesięciu punktów.

Siatkarze w zielonych strojach drużynowych świętują zdobycie punktu na hali sportowej, przy czym na pierwszym planie widać dynamiczne gesty radości i napięcia emocjonalnego.
Wicemistrzowie Polski w kapitalnym stylu zameldowali się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzyVolleyballWorldmateriały prasowe

Polski zespół wrócił do Klubowych Mistrzostw Świata po siedmiu latach przerwy i wykonał swoje pierwsze zadanie. Dzięki czwartkowej wygranej będzie grać do końca turnieju.

Stawką meczu z Praia Clube był nie tylko awans z grupy, ale i możliwość zapewnienia w niej sobie pierwszego miejsca. A to pozwalało uniknąć w półfinale Sir Susa Monini Perugia, największego faworyta turnieju.

Siatkarski nokaut w Klubowych Mistrzostwach Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie zadziwia w drugim secie

Spotkanie z Brazylijczykami polski zespół rozpoczął świetnie. Co prawda w pierwszym secie aż do stanu 13:13 drużyny walczyły punkt za punkt, ale właśnie wtedy Aluron CMC Warta Zawiercie zaczęła budować przewagę.

Kluczowe okazały się zagrania Bartosza Kwolka. Przyciśnięci rywale zaczęli się też mylić i zawiercianie prowadzili już 20:14. Takiej przewagi wicemistrzom Polski marnować nie wypada. Warta zwyciężyła 25:19.

A drugi set już od początku wyglądał w wykonaniu siatkarzy z Zawiercia rewelacyjnie. Świetnie grali blokiem, rozgrywający Miguel Tavares pod siatką prezentował efektowne kombinacje z Mateuszem Bieńkiem. Polski zespół objął prowadzenie 10:3.

Pierwszym asem serwisowym w turnieju popisał się Bartłomiej Bołądź. Przewaga sięgnęła 10 punktów, a Bieniek dołożył do swojego arsenału również punktowy blok. Zawiercianie spisali się kapitalnie i znokautowali rywali, zwyciężając aż 25:9.

    Polski zespół w półfinale mistrzostw świata. Koncert w Brazylii

    Praia Clube już przed meczem z Wartą był w trudnej sytuacji. Brazylijski zespół przegrał bowiem z rodakami, Volei Renata Campinas. Szansę na awans dawało im tylko zwycięstwo z zawiercianami.

    Ci zaś po tie-breaku z Volei Renata rozbiciu katarskiego Al-Rayyan - mecz Brazylijczyków z Katarczykami zakończy fazę klubową KMŚ - mogli przypieczętować pierwsze miejsce w grupie A.

    Dlatego ich trener Michał Winiarski nie zamierzał wprowadzać na trzecią partię rezerwowych. A Warta zaczęła od prowadzenia 4:0. Brazylijczycy w końcu zaczęli zdobywać punkty, ale nie nawiązali wyrównanej walki.

    Po polskiej stronie liderami ofensywy byli przyjmujący - Aaron Russell i Kwolek. Warta prowadziła już 15:8, brazylijscy siatkarze odebrali bolesną lekcję. Winiarski w końcu zdecydował się na zmiany, jako pierwszy z rezerwowych na boisku pojawił się Patryk Łaba. Koncertowy mecz zakończył się wygraną polskiej drużyny 25:14.

    Półfinały Klubowych Mistrzostw Świata zostaną rozegrane w sobotę. W niedzielę zaplanowano mecze o medale.

    Klubowe MŚ
    Runda eliminacyjna
    18.12.2025
    21:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Skrót meczuPolsat Sport
    Dwóch siatkarzy w żółto-zielonych strojach drużyny podczas dynamicznej akcji na boisku, jeden z nich zagrywa piłkę sposobem dolnym, obok druga postać skupiona obserwuje grę, w tle widownia oraz rzędy pomarańczowych krzeseł.
    Aaron Russell i Bartosz KwolekVolleyballWorldmateriały prasowe
    Michał Winiarski domagał się sprawiedliwego traktowania wszystkich półfinalistów
    Michał Winiarskifot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe
    Zawodnik w żółtej koszulce siatkarskiej unosi ręce, przygotowując się do precyzyjnego wystawienia piłki podczas rozgrywki. W tle widać drugiego zawodnika i rozmyte trybuny.
    Miguel Tavares, rozgrywający zawiercianVolleyballWorldmateriały prasowe

