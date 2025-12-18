Niecodzienny popis Polaków. Siatkarski nokaut, są w półfinale MŚ!
Polscy siatkarze w kapitalnym stylu meldują się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie nie dała najmniejszych szans reprezentantowi gospodarzy - Praia Clube. W swoim ostatnim meczu fazy grupowej w Belem rozbili rywali z Brazylii, a popisowy w ich wykonaniu był zwłaszcza drugi set. Nie pozwolili w nim zdobyć przeciwnikom nawet dziesięciu punktów.
Polski zespół wrócił do Klubowych Mistrzostw Świata po siedmiu latach przerwy i wykonał swoje pierwsze zadanie. Dzięki czwartkowej wygranej będzie grać do końca turnieju.
Stawką meczu z Praia Clube był nie tylko awans z grupy, ale i możliwość zapewnienia w niej sobie pierwszego miejsca. A to pozwalało uniknąć w półfinale Sir Susa Monini Perugia, największego faworyta turnieju.
Siatkarski nokaut w Klubowych Mistrzostwach Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie zadziwia w drugim secie
Spotkanie z Brazylijczykami polski zespół rozpoczął świetnie. Co prawda w pierwszym secie aż do stanu 13:13 drużyny walczyły punkt za punkt, ale właśnie wtedy Aluron CMC Warta Zawiercie zaczęła budować przewagę.
Kluczowe okazały się zagrania Bartosza Kwolka. Przyciśnięci rywale zaczęli się też mylić i zawiercianie prowadzili już 20:14. Takiej przewagi wicemistrzom Polski marnować nie wypada. Warta zwyciężyła 25:19.
A drugi set już od początku wyglądał w wykonaniu siatkarzy z Zawiercia rewelacyjnie. Świetnie grali blokiem, rozgrywający Miguel Tavares pod siatką prezentował efektowne kombinacje z Mateuszem Bieńkiem. Polski zespół objął prowadzenie 10:3.
Pierwszym asem serwisowym w turnieju popisał się Bartłomiej Bołądź. Przewaga sięgnęła 10 punktów, a Bieniek dołożył do swojego arsenału również punktowy blok. Zawiercianie spisali się kapitalnie i znokautowali rywali, zwyciężając aż 25:9.
Polski zespół w półfinale mistrzostw świata. Koncert w Brazylii
Praia Clube już przed meczem z Wartą był w trudnej sytuacji. Brazylijski zespół przegrał bowiem z rodakami, Volei Renata Campinas. Szansę na awans dawało im tylko zwycięstwo z zawiercianami.
Ci zaś po tie-breaku z Volei Renata rozbiciu katarskiego Al-Rayyan - mecz Brazylijczyków z Katarczykami zakończy fazę klubową KMŚ - mogli przypieczętować pierwsze miejsce w grupie A.
Dlatego ich trener Michał Winiarski nie zamierzał wprowadzać na trzecią partię rezerwowych. A Warta zaczęła od prowadzenia 4:0. Brazylijczycy w końcu zaczęli zdobywać punkty, ale nie nawiązali wyrównanej walki.
Po polskiej stronie liderami ofensywy byli przyjmujący - Aaron Russell i Kwolek. Warta prowadziła już 15:8, brazylijscy siatkarze odebrali bolesną lekcję. Winiarski w końcu zdecydował się na zmiany, jako pierwszy z rezerwowych na boisku pojawił się Patryk Łaba. Koncertowy mecz zakończył się wygraną polskiej drużyny 25:14.
Półfinały Klubowych Mistrzostw Świata zostaną rozegrane w sobotę. W niedzielę zaplanowano mecze o medale.