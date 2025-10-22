Niebywały popis polskiej siatkarki, demolka w trzech setach. Lavarini mógł być dumny

Turcja to niezwykle popularny kierunek dla siatkarek. Obrać go przed sezonem postanowiła również Martyna Łukasik. Reprezentantka Polski przeniosła się z Imoco Conegliano do Galatasaray HDI Stambuł i błyskawicznie się zaaklimatyzowała w nowym zespole.

Martyna Łukasik dała popis w Turcji. Polka punktowała najlepiej

"Galata" rozbiła we wtorek w drobny pył Ilbank Ankarę, w barwach której grała Zuzanna Górecka. Rodaczka nie miała jednak tego dnia dla niej litości. W pierwszym secie Galatasaray pokonało Ilbank 25:12, a w ataku brylowała Martyna Łukasik. Po tak dotkliwej porażce zespół z Ankary już się nie podniósł. Dwie kolejne partie były jedynie formalnością.

Faworytki seryjnie punktowały, wykorzystując niemal każdy słabszy element w ekipie z Ankary. Druga i trzecia partia zakończyły się takim samym wynikiem - 25:16. Tym samym Galatasaray błyskawicznie sięgnęło po triumf 3:0, w czym największy udział miała Łukasik.

Polka była bezsprzecznie najlepszą zawodniczką na boisku, a rywalizację zakończyła z 14 punktami na koncie. 12 z nich uzbierała po atakach, a dwa dołożyła blokiem. Jej skuteczność wyliczono na 48 procent. Górecka po drugiej stronie siatki także mocno się starała, ale było to za mało, żeby nawiązać walkę z "Galatą". Ona zakończyła spotkanie z dziewięcioma punktami na koncie.

Fabian Drzyzga: W Turcji siatkówka męska nie dorównuje poziomem żeńskiej Polsat Sport

Bilans Galatasaray na ten moment jest wręcz nieskazitelny - trzy wygrane w lidze, każda po 3:0. Na drugim biegunie znajduje się ekipa Zuzanny Góreckiej, która ma okrągłe zero punktów, wygrała tylko jednego seta i znajduje się na samym dnie tabeli.

Martyna Łukasik Marcin Golba AFP

Zuzanna Górecka w reprezentacji Polski Andrzej Wanda/East News East News

MŚ siatkarek. Martyna Łukasik byłą w Tajlandii jedną z liderek kadry, ale nawet ona nie odmieniła losów meczu Polska - Włochy VolleyballWorld materiały prasowe