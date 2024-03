Ruxandra Dumitrescu nie była postacią anonimową dla fanów kobiecej siatkówki. Profesjonalną karierę 46-latka zaczynała w 1979 w rumuńskim klubie Dacia Piteti. W tym samym roku zadebiutowała w reprezentacji Rumunii, jednak częścią tego zespołu kobieta była jedynie do końca 1995 roku. Później przeniosła się do Grecji, a po przeprowadzce zaczęła starać się o obywatelstwo tego kraju. W 2003 roku zasiliła szeregi klubu Panathinaikos Ateny, a w kolejnym roku oficjalnie dołączyła do kadry narodowej i wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w stolicy Grecji. Podczas tej imprezy Rumunka została uznana za najlepszą zawodniczkę swojej drużyny.

