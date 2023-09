Nie zatrzymują się po wygranej z Polską. Siatkarki znów pokazały moc

Najpierw pokonała Polskę, teraz wygrała po raz drugi. Reprezentacja Tajlandii w meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu pokonała 3:0 Słowenię. Drużynę z Azji dopingowała w łódzkiej Atlas Arenie grupka kibiców z tajskimi flagami, która mogła głośno świętować kolejny sukces. Mimo to Tajki nie mają szans, by wywalczyć przepustkę do gry w Paryżu już w Łodzi. Ich nadzieją jest odpowiednio wysokie miejsce w rankingu FIVB.